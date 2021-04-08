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الخميس، 08-04-2021 08:58 ص

800 إصابة

مصر .. 37 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء إنها سجلت 37 وفاة و783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع طفيف في الإصابات وتراجع في الوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 778 إصابة و43 وفاة.


وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 207293 من ضمنهم 157450 حالة تم شفاؤها، و12290 وفاة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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