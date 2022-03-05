السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

الخارجية: جهودنا الآن تنصب على تأمين الأردنيين في سومي الأوكرانية

التربية: الاختبارات التشخيصية في مرحلة إدخال النتائج

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

توجيهات ملكية لشمول 27 ألف طالب بالمنح والقروض

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

مراكز التطعيم بدون موعد مسبق لجميع الجرعات اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

السبت، 05-03-2022 09:40 ص

دراسة: تحصين بعض لقاحات كورونا أفضل من المناعة الطبيعية الناتجة عن الاصاابة الخفيفة

622214b54c59b717073ecd63


الوكيل الاخباري- أجرى فريق من الباحثين الروس والأمريكيين تحقيقا في تأثير التحصين ضد فيروس كورونا بثلاثة لقاحات شائعة، وهي: "موديرنا" و"سبوتنيك V" و"فايزر".

ووجد فريق البحث من "سكولتيك" (معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا) في موسكو، واثنان من معاهد الأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع شركتي التكنولوجيا الحيوية الأمريكية VirIntel وArgentys Informatics، أن التطعيم الكامل، أي الحصول على جرعتين،  في المتوسط أدى إلى استجابة مناعية متشابهة وعالية بما فيه الكفاية، بغض النظر عن أي من اللقاحات الثلاثة تم استخدامه.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6221d22d4c59b74f82705951

طبيب روسي لا يستبعد اندلاع موجات جديدة لوباء كورونا

622295ea4c59b717073ecdd4

صندوق النقد الدولي: مصر بين الدول التي بدأت تتعافى من كورونا

62229f5d4236042e69385f12

مصر تسجل 13 وفاة و1121 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

حبوب

الصحة العالمية توصي بهذا العقار للمصابين بكورونا

320223162125531234436

قطر: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
20220115_1642265368-709

الصين: 45 إصابة جديدة بكورونا بين المشاركين في الأولمبياد

61fcd2594c59b707377a9896

الهند.. انخفاض في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا

355860_36_1643880541

غزة: حوالي 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

61fb93bd4236041c047aa526

كوريا الجنوبية تطبق سياسة جديدة للكشف السريع عن فيروس كورونا

61fb99aa4236046915119915

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ150 ألفا لأول مرة

5f7387a64236040ee55c252a

الهند: حوالي ألف وفاة جديدة بكورونا