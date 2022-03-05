دراسة: تحصين بعض لقاحات كورونا أفضل من المناعة الطبيعية الناتجة عن الاصاابة الخفيفة

الوكيل الاخباري- أجرى فريق من الباحثين الروس والأمريكيين تحقيقا في تأثير التحصين ضد فيروس كورونا بثلاثة لقاحات شائعة، وهي: "موديرنا" و"سبوتنيك V" و"فايزر".



ووجد فريق البحث من "سكولتيك" (معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا) في موسكو، واثنان من معاهد الأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع شركتي التكنولوجيا الحيوية الأمريكية VirIntel وArgentys Informatics، أن التطعيم الكامل، أي الحصول على جرعتين، في المتوسط أدى إلى استجابة مناعية متشابهة وعالية بما فيه الكفاية، بغض النظر عن أي من اللقاحات الثلاثة تم استخدامه.

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روسيا اليوم



