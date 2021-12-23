الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 07:31 ص

الصين تسجل 100 إصابة جديدة بكورونا

كورونا


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البلاد سجلت 100 ‬إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء، ارتفاعا من 77 في اليوم السابق.

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وأفاد بيان من اللجنة بأن 71 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا وذلك مقابل 57 في اليوم السابق. وسُجل معظم حالات العدوى الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.


ورصدت السلطات 19 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.


في سياق متصل فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا في مدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة، للحد من انتشار كورونا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين صينيين، أمس الأربعاء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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