الصين تعلن عن يوم جرى فيه تسجيل ذروة الوفيات بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، يوم الأربعاء، أن 4273 شخصا توفوا يوم 4 يناير الجاري في مستشفيات في الصين بسبب فيروس كورونا، وهو يوم وصلت الإصابات ذروتها في البلاد.

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وقال مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين في إفادة على موقعه الإلكتروني إن: "ذروة عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات، حدثت في الرابع من يناير، عندما توفي 4273 شخصا، ثم انخفض العدد تدريجيا، وفي 23 يناير، انخفض الرقم إلى 896 شخصا، وهو أقل بنسبة 79% مما كان عليه خلال الذروة".



يذكر في هذا الصدد، أن دول غربية عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، فرضت قيودا على القادمين من الصين، بسبب الوضع الوبائي "غير الواضح" هناك.



واتخذت الصين في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات تشير إلى تخليها عن سياستها الحازمة للتصدي لجائحة كورونا، حيث أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، في 28 ديسمبر الماضي، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها، اعتبارا من 8 يناير الجاري.

روسيا اليوم

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