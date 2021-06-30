الصين: 9 إصابات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، مقابل 18 حالة في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة، أن عدد الإصابات الجديدة، التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 9 حالات أيضا، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

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وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في بر الصين الرئيسي، قد بلغ 91780 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 منذ بداية تفشي الوباء.

المصدر: روسيا اليوم