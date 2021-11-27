السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

8.83% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

رئيس هيئة الأركان يفتتح عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

لجنة الاوبئة توضح حول أعراض متحور كورونا الجديد

قطر: ابقاء الاردن ضمن الدول الخضراء فيما يتعلق بالحجر والفحص

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

حداد: 38 الف زائر لمهرجان الزيتون في أول يومين

فلسطين: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 27-11-2021 12:52 م

العثور على متحور يشبه سلالة أوميكرون في ألمانيا

61a1b8534c59b71a0e333220


الوكيل الإخباري-أفاد وزير في ولاية هيسن الألمانية، اليوم السبت، بأن متحور "أوميكرون، الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا على الأرجح قد وصل إلى ألمانيا.

اضافة اعلان

 

وكتب كاي كلوزه، وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية هيسن الواقعة غرب ألمانيا والتي يوجد بها مطار فرانكفورت، على صفحته في "تويتر": "الليلة الماضية تم العثور على العديد من المتحورات التي تشبه متحور "أوميكرون" في جسم مسافر عائد من جنوب إفريقيا".


وأضاف أنه يجري حاليا البحث التفصيلي في المتحور الذي تم اكتشافع لدى هذا المسافر.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
178475

بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

gdyd-3

فلسطين: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_bdc6a640-b73a-4bf8-adef-a4b88720d7bd

العراق: نسبة التلقيح ضد كورونا بلغت 30 بالمئة

61a1f8c7423604232557f5e5

رئيس الرابطة الطبية العالمية يقارن أوميكرون بـفيروس إيبولا والمتحور دلتا

61a1fabd4c59b7246d79dcb3

الرابطة الطبية العالمية: التطعيم طريقة وحيدة لمنع تحور فيروس كورونا

50834-1 (1)

الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور أوميكرون قد يتعرض لأعراض صعبة جدا

أخبار متعلقة
50834-1 (1)

الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور أوميكرون قد يتعرض لأعراض صعبة جدا

منظمة التجارة العالمية

متحور أوميكرون ينسف مخططا لمنظمة التجارة العالمية

elaosboa52619

رصد متحور جديد من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا

مدير الصحة العالمية

الصحة العالمية: من المؤكد أن فيروسا جديدا سيظهر ونحن لن نستطيع احتواءه