السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 06:24 م

العراق: إغلاق الحدود لمنع انتقال سلالة كورونا الجديدة

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا


الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العراقي، اليوم السبت، إلى إغلاق الحدود مع ثلاث دول لمنع انتقال السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
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وقال عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، جواد الموسوي "يجب إغلاق الحدود مع جميع الدول التي اكتشفت فيها السلالة الجديدة من كورونا، ومن ضمنها دول تركيا وإيران وسوريا ودول أخرى لمدة لا تقل عن 14 يوما.

وأضاف، هناك إجراءات مبكرة من وزارة الصحة لمنع دخول السلالة الجديدة من الفيروس إلى العراق.

وحذر الموسوي من مخاطر دخول السلالة الجديدة للعراق لسرعة انتشارها، وعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية.

 




 

 


 

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