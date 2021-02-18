العراق يفرض حظرا للتجوال اعتبارا من اليوم لمواجهة كورونا

الوكيل الاخباري -

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فرضت الحكومة العراقية، حظرا شاملا للتجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.وقالت وزارة الصحة في بيان لها، أن اللجوء لقرار تطبيق الحظر الصحي على المواطنين جاء عقب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة الى أن 50 بالمئة من الإصابات جاءت بالسلالة الجديدة للفيروس.وبحسب بيان الوزارة، فإن الحظر سيطبق اعتبارا من الساعة الثامنة وحتى الخامسة من صباح كل يوم ولمدة اسبوعين، بينما سيطبق أيام الجمعة والسبت والأحد الحظر بشكل كامل خلال ساعات النهار والليل.