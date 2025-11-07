الجمعة 2025-11-07 10:17 م
 

حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي

الجمعة، 07-11-2025 09:11 م

الوكيل الإخباري-   قال عميد كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة والدراسات الدوليّة في الجامعةِ الأردنيّة الدكتور محمد خير عيادات، إنَّ دراسةَ العلوم السياسيّة ليست مجردَ تخصّصٍ أكاديميٍّ، بل مسؤوليّة فكريّة ووطنيّة تتطلّبُ فهمًا عميقًا للتحديات المحليّة والإقليميّة والدوليّة.

وأوضح عيادات، أنَّ الكليّةَ تسعى إلى الجمعِ بين الأصالة والمُعاصرة في التعليمِ السياسيّ، من خلال إعداد طلبة يمتلكون الوعي السياسي السليم، والقدرة على التحليل والنقد البنّاء، والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مشدّدًا على أهمية الالتزام بالقيم الجامعيّة، والانضباط، والمواظبة على العملِ الجاد نحوَ التميّز والإبداع.


جاء ذلك خلال افتتاحه الجلسة الحواريّة، التي نظَّمتها الكليّة اليوم الجمعة، ضمن جهودها في تعزيزِ الفكر السياسيّ المستنير، وترسيخ قيم الحوار والانتماء الوطني بين طلبتها، وذلك انطلاقًا من رسالتها في إعداد جيلٍ من الطلبةِ يسهم بفاعليّةٍ في خدمةِ الوطن وصناعة مستقبله.

 
 
