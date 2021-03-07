الكويت : اجتماع لإعادة النظر بقرار الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، عقد اجتماع مساء اليوم الأحد من أجل النظر في مطالب جهات عديدة بشأن الحظر المقرر تطبيقه في البلاد.



وشدد الخالد على عدم التهاون في آلية تطبيق الحظر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



ومن المقرر أن يتم تطبيق الحظر لمدة 30 يوما، لكن المصادر أكدت أن الحظر قابل للإلغاء متى ما استقر الوضع الصحي في الكويت.



وتعقد الحكومة الكويتية الثلاثاء المقبل اجتماعا، لمناقشة الحظر وتباعياته لدى بعض الجهات.



وكان مجلس الوزراء قرر في آخر اجتماع له الخميس الماضي تمديد قرار منع دخول الأجانب إلى البلاد، والسماح للمصلين بآداء الصلاة مشيا على الاقدام خلال ساعات الحظر، بالإضافة إلى إغلاق جميع الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن الجلوس العامة.

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