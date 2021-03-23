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الثلاثاء، 23-03-2021 12:42 م

الكويت تخفف حظر التجوال ساعة وتلغي الحجر الصحي لهؤلاء

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الوكيل الاخباري - اعتمد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس الإثنين مجموعة قرارات لتخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة منذ أسبوعين.

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وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، تخفيض حظر التجول ساعة واحدة، ليصبح 11 ساعة بدلا من 12 ساعة، يبدأ تطبيقه من 6 مساء حتى 5 صباحا، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وعن الحجر الصحي قرر المجلس إعفاء عدد من فئات المسافرين القادمين إلى البلاد المطعمين بلقاحات معتمدة في الكويت من تطبيق الحجر المؤسسي عليهم، وفق جملة من الضوابط.


وعن الفئات التي تم إعفاؤها من الحجر قرر المجلس إعفاء من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين، ومن حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع، ومن تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.


وبخصوص الضوابط التي تحدث عنها القرار فتتلخص في أن يطبق على كل هؤلاء الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص الـ "بي سي آر" في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة.


واشترط كذلك أن يكون التطعيم الذي حصلت عليه تلك الفئات من اللقاحات المعتمدة دوليا ومحليا في الكويت.


كما قرر المجلس السماح بممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية لمدة ساعتين ليلا من 6 إلى 8 مساء، من دون استخدام السيارات أو غيرها، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومراعاة التباعد الجسدي واستخدام أي نوع من الكمامات لتغطية الأنف والفم.


وقرر مجلس الوزراء الكويتي كذلك السماح بخدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي أثناء الحظر لمدة 4 ساعات من الساعة 6 مساء إلى العاشرة ليلا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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