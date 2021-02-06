المغرب .. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة المغربية، يوم الجمعة، 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 620 حالة سجلت يوم الخميس.

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وبهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 474379 حالة.

كما سجلت الوزارة 17 وفاة جديدة نزولا من 28 أمس مما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8368.



وأشارت إلى أنها قامت بتطعيم 408235 شخصا حتى مساء يوم الجمعة بعد أسبوع من انطلاق حملة التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

المصدر : روسيا اليوم

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