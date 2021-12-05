المكسيك تسجل 251 وفاة جديدة بكوفيد-19

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 251 وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 295154.

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وأعلن نائب وزير الصحة هوغو لوبيز جاتيل، أنه تم اكتشاف أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في البلاد لدى مواطن وصل من جنوب إفريقيا.



وكتب على "تويتر": "تم تسجيل أول حالة إيجابية لمتحور "أوميكرون" في المكسيك لرجل عمره 51 عاما قدم من جنوب إفريقيا".



وأضاف: "المصاب يعاني من مرض خفيف وتم إدخاله طوعا لمستشفى خاص في مكسيكو سيتي لتجنب العدوى، والفحوص تشير إلى شفائه من المرض".

روسيا اليوم