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إدانة 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط

الأحد، 05-12-2021 07:55 ص

المكسيك تسجل 251 وفاة جديدة بكوفيد-19

مك


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 251 وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 295154.

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وأعلن نائب وزير الصحة هوغو لوبيز جاتيل، أنه تم اكتشاف أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في البلاد لدى مواطن وصل من جنوب إفريقيا.


وكتب على "تويتر": "تم تسجيل أول حالة إيجابية لمتحور "أوميكرون" في المكسيك لرجل عمره 51 عاما قدم من جنوب إفريقيا".


وأضاف: "المصاب يعاني من مرض خفيف وتم إدخاله طوعا لمستشفى خاص في مكسيكو سيتي لتجنب العدوى، والفحوص تشير إلى شفائه من المرض".

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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