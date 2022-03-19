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السبت، 19-03-2022 08:04 ص

المملكة المتحدة تلغي جميع قيود السفر المتعلقة بكورونا

مطار


الوكيل الإخباري - أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس إلغاء جميع القيود المتبقية المرتبطة بفيروس كورونا على القادمين من جميع دول العالم، اعتبارا من فجر أمس الجمعة.

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وقال شابس: "المملكة المتحدة رائدة في العالم في إلغائها لجميع القيود المتبقية على السفر والمرتبطة بكوفيد-19، وهذا الإعلان إنما هو شهادة على الجهود الدؤوبة التي بذلها الجميع في بلدنا للتخطيط لحملة التطعيم وتعميمها لحماية بعضنا البعض".


وأضاف: "كنت قد قلت سابقا بأننا لن نستمر بالتدابير المتعلقة بالسفر لوقت أطول مما يلزم، وها نحن نفي بوعدنا. هذه بشرى سارة تمنح مزيدا من الحريات للمسافرين. أتطلع قدما إلى مواصلة العمل مع قطاع السفريات والشركاء في أنحاء العالم للحفاظ على استمرارية حركة السفر".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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