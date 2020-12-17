بايدن على موعد مع تطعيم علني ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن، أن أعضاء فريقه يعملون على تنظيم تطعيم علني له ضد فيروس كورونا.



وقال بايدن في ختام مؤتمر صحفي بث على موقعه في الإنترنت، ردا على سؤال عن موعد تلقيه اللقاح: "نحن نعمل على هذا الأمر"، مشيرا إلى أن عملية تطعيمه ستجري بشكل علني، قبل التنصيب المقرر في 20 يناير.

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وصرح الرئيس الأمريكي المنتخب في وقت سابق بأنه سيكون "سعيدا" بتلقيحه علانية ضد فيروس كورونا، حين يقر مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، بسلامة الدواء.



وكانت إدارة الغذاء والدواء بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية وافقت في 11 ديسمبر على لقاح طورته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، وتم البدء باستخدام العقار في الولايات المتحدة يوم الاثنين.



وأعرب وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، عن أمله في أن يتلقى حوالي 20 مليون أمريكي اللقاح بحلول نهاية الشهر، وأن يصل عدد التطعيمات المنفذة بحلول نهاية شهر يناير إلى 50 مليونا، و100 مليون في فبراير.

المصدر :روسيا اليوم

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