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الثلاثاء، 08-12-2020 07:12 ص

اتفاق مبدئي لشراء 100 مليون جرعة

وكالة عالمية : البيت الأبيض ينفي رفض لقاح فايزر

رفض
لقاح فايزر


الوكيل الإخباري - نفى مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب شبكة CNN، أنهم تخلوا عن فرصة شراء المزيد من جرعات لقاح "فايزر" قبل عدة أشهر.

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وذكر مصدر في الإدارة أنه تم التوقيع على اتفاق مبدئي لشراء 100 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" في 22 يوليو، مشيرا إلى أن هذه الكمية تكفي لتطعيم 50 مليون شخص.

وقال متحدث باسم الإدارة خلال إفادة صحفية إن البيت الأبيض يجري حاليا محادثات مع شركة "فايزر" ولا يمكنه التحدث عنها علنا.


وأضاف: "واثقون تماما من أنه ستكون هناك جرعات كافية لتطعيم جميع الأمريكيين الذين يرغبون في ذلك بحلول نهاية الربع الثاني من 2021".

 

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "فايزر" قدمت عرضا في الصيف لبيع جرعات إضافية من اللقاح إلى الحكومة الأمريكية، لكن إدارة ترامب رفضت ذلك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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