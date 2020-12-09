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منهم 4 تلقوا عقارا وهميا

أميركا .. وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر

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توضيحية


الوكيل الإخباري - كشف تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية  عن وفاة  ستة أشخاص، خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشركة بيونتك الألمانية.

وفي التفاصيل ، فإن أربعة من المتوفين الستة تلقوا عقارا وهميا، ولُقح اثنان بالعقار الحقيقي.

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وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عاما في هذه الاختبارات.


وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكدت في وقت سابق فعالية لقاح فايزر وبيونتك.

كما أعلن عن إصابة أحد المشاركين في مجموعة المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.


وأصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.
وتوفى من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.


ومن بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

 

وقالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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