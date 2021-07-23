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الجمعة، 23-07-2021 10:09 ص

بريطانيا.. اختبارات كورونا يومية للعمال بهدف إعفائهم من العزل

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الوكيل الإخباري - قال وزير البيئة البريطاني إن هناك خططا للقيام باختبارات كورونا يومية للعمال داخل المحال الغذائية، حتى لا يضطروا إلى العزل بعد تلقيهم تنبيها بأنهم اختلطوا مع مصاب بالفيروس.

ولفت وزير البيئة، جورج يوستيس، إن الحكومة البريطانية حددت 500 موقع رئيسي لإنتاج الغذاء يمكن للعاملين فيها (بعد الاختبار السلبي) أن يكونوا مؤهلين لإعفائهم من العزل الذاتي.

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وأعلنت بريطانيا عن الخطط في وقت متأخر من يوم أمس الخميس بعد أن كافحت المتاجر الكبرى ومحطات الوقود لتقديم بعض المنتجات بسبب نقص الموظفين بسبب الوباء.


وفي الأسبوع المنتهي في 14 يوليو، طلب من ما يقرب من 620 ألف شخص العزل الذاتي في إنجلترا وويلز.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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