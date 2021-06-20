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الأحد، 20-06-2021 08:16 م

بريطانيا .. السماح بإقامة حفلات الزفاف للمرة الأولى منذ جائحة كورونا

بريطانيا
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأحد أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا.

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وحتى الآن كانت بريطانيا تسمح فقط بحفلات الزفاف الخاصة ببعض المجموعات الدينية في الأماكن المفتوحة، في حين يتعين على الآخرين عقد القران على نطاق ضيق  وحضور محدود.


وقال وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند ، إن هذا القرار أعطى "مرونة أكبر" لحفلات الزفاف في "استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة".


وبموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص في إنجلترا وويلز اعتبارا من بداية يوليو إقامة حفلات الزفاف ومراسم الشراكة المدنية في الهواء الطلق أو "في مبنى مغطى جزئيا" في أماكن معتمدة مثل الفنادق.


وهذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل 2022 على الرغم من أن الحكومة البريطانية قالت إنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.


ووصفت بريطانيا الخطوة بأنها "تعزيز لقطاع حفلات الزفاف"، إذ توفر مزيدا من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى.


واشتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق السياحية من أن القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمدت أعمالهم.


وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تزوج وأقام حفل زفاف في مايو الماضي أن بشر هذا الشهر المقدمين على الزواج بإلغاء الحد الأقصى البالغ 30 ضيفا في حفلات الزفاف، بحيث بات عدد الضيوف الآن يعتمد على مساحة المكان. ومع ذلك لا يزال الرقص ممنوعا في هذه الحفلات.


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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