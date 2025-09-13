السبت 2025-09-13 01:52 م
 

مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان باكستان

علم باكستان
علم باكستان
 
السبت، 13-09-2025 10:59 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل 12 جنديًا باكستانيًا على الأقل، السبت، في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان باكستان في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون في الأجهزة الأمنية.اضافة اعلان


وقال مسؤول : "قرابة الساعة الرابعة صباحًا، أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود، وقُتل 12 من عناصر القوى الأمنية".

وأكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة، مشيرًا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم، والذي جرى خلاله "وضع اليد على عشرة أسلحة رشاشة ومسيّرة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

https://www.alwakeelnews.com/story/745881

أخبار محلية بلدية بيرين تباشر توسعة المنعطفات الخطرة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها

جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

فلسطين جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

قدّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الألعاب الرقمية عالم جميل، إلا أن الاعتدال في استخدامها هو سر ا

أخبار محلية تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة

غزة

فلسطين جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا



 
 





الأكثر مشاهدة