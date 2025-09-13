مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان باكستان

10:59 ص

الوكيل الإخباري- قُتل 12 جنديًا باكستانيًا على الأقل، السبت، في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان باكستان في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون في الأجهزة الأمنية.





وقال مسؤول : "قرابة الساعة الرابعة صباحًا، أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود، وقُتل 12 من عناصر القوى الأمنية".



وأكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة، مشيرًا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.



وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم، والذي جرى خلاله "وضع اليد على عشرة أسلحة رشاشة ومسيّرة".