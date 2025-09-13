مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان باكستان

وقال مسؤول : "قرابة الساعة الرابعة صباحًا، أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود، وقُتل 12 من عناصر القوى الأمنية".
وأكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة، مشيرًا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.
وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم، والذي جرى خلاله "وضع اليد على عشرة أسلحة رشاشة ومسيّرة".
