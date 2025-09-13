السبت 2025-09-13 01:53 م
 

مفوض الأونروا: سبب المجاعة بغزة هو القيود على المساعدات

أطفال غزة
أطفال غزة
 
السبت، 13-09-2025 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المجاعة التي تشهدها غزة ناجمة عن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تدمير البنية التحتية، واستهداف العمليات الإغاثية.اضافة اعلان


وأضاف: "لم أرَ قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات"، مشدداً على أن ما يجري يعرقل بشدة جهود الإغاثة ويزيد من معاناة المدنيين.
 
 
