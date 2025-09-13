السبت 2025-09-13 10:18 ص
 

الاحتلال يكثف قصفه ويفجر وينسف المنازل والأبراج السكنية في مدينة غزة

أحد الأبراج السكنية في مدينة غزة
أحد الأبراج السكنية في مدينة غزة
 
السبت، 13-09-2025 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على شمال القطاع، ومدينة غزة تحديدًا، وواصلت تفجير ونسف المنازل والأبراج السكنية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن مسيّرات الاحتلال استهدفت منازل في محيط حي اليرموك وسط مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه منتظري المساعدات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف الأبراج السكنية والمنازل وعمليات النسف والتفجير باستخدام "الروبوتات المفخخة" في الأحياء السكنية من مدينة غزة، بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.
 
 
