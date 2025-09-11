قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد لبحث "الهجوم الإسرائيلي" على أراضيها

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، أن العاصمة الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وتهدف القمة إلى بحث تداعيات "الهجوم الإسرائيلي" الذي استهدف قياديين في حركة حماس على الأراضي القطرية، وتنسيق موقف عربي وإسلامي موحد رداً على هذا التطور الخطير.