الخميس 2025-09-11 01:44 م
 

قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد لبحث "الهجوم الإسرائيلي" على أراضيها

علم قطر
قطر
 
الخميس، 11-09-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، أن العاصمة الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وتهدف القمة إلى بحث تداعيات "الهجوم الإسرائيلي" الذي استهدف قياديين في حركة حماس على الأراضي القطرية، وتنسيق موقف عربي وإسلامي موحد رداً على هذا التطور الخطير.


ويأتي الإعلان عن هذه القمة الطارئة بعد يومين من الهجوم الجوي الذي وقع في الدوحة.

 
 
