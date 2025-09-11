قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد لبحث "الهجوم الإسرائيلي" على أراضيها

وتهدف القمة إلى بحث تداعيات "الهجوم الإسرائيلي" الذي استهدف قياديين في حركة حماس على الأراضي القطرية، وتنسيق موقف عربي وإسلامي موحد رداً على هذا التطور الخطير.
ويأتي الإعلان عن هذه القمة الطارئة بعد يومين من الهجوم الجوي الذي وقع في الدوحة.
