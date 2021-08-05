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الخميس، 05-08-2021 08:35 ص

بريطانيا تتيح لقاحات كورونا للمراهقين بين 16 و17 عاما

مراهقين


الوكيل الإخباري - تعتزم المملكة المتحدة مباشرة تطعيم المراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ضد كورونا الأسابيع المقبلة، بعد أن غيرت الهيئة المستقلة للعلماء توصياتها لحملة التطعيم.

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وقبلت جميع الدول الأربع في المملكة المتحدة التغيير في توصية اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين بشأن المراهقين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ليتم تقديم جرعة أولى لهم من لقاح "فايزر"، دون موافقة الوالدين.


ويأتي التغيير، الذي يعني أن 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة سيكونون مؤهلين للحصول على جرعة أولى من اللقاح، بعد أسبوعين فقط من توصية اللجنة المشتركة للتطعيم عدم تلقيح أي شخص دون سن 18 عاما.


ويعرض لقاح "فايزر" فقط على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، والذي تمت الموافقة عليه من قبل المنظم الطبي البريطاني للاستخدام لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر، ممن يعانون من ظروف صحية مزمنة، أو يعيشون مع أشخاص معرضين للمرض.


ولم يتم بعد تحديد الجدول الزمني لموعد حصولهم على الجرعة الثانية، لكن المزيد من التوصيات القائمة على أدلة بشأن كيفية الاستجابة للجرعة الأولى ستظهر في الأسابيع المقبلة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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