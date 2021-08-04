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الأربعاء، 04-08-2021 10:06 ص

دبلوماسي روسي يتهم الاتحاد الأوروبي بتسييس الوضع حول لقاحات كورونا الروسية

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الوكيل الإخباري- اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، الاتحاد الأوروبي بتسييس الوضع حول لقاحات كورونا الروسية.

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وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي اتهم موسكو بتسييس مسألة الاعتراف بلقاحات كورونا، قال تشيجوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "يتم تسييسها (هذه المسألة) هنا في الاتحاد الأوروبي بالذات وليس في روسيا، كما يتم تسييس كل شيء له علاقة بروسيا".

ولم يستبعد الدبلوماسي الروسي مشاركة اللوبي الدوائي في حجب لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أوروبا.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في منتصب يوليو الماضي أن روسيا والصين تستخدمان إمدادات لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا لأسباب سياسية. وكانت موسكو دعت أكثر من مرة إلى عدم تسييس هذه المسألة، واصفة تمييز اللقاحات والشركات المنتجة لها بأنه أمر غير مقبول بالنسبة للمجتمع الديمقراطي.

وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في 67 دولة يقطنها أكثر من 3,5 مليار نسمة. وخاصة ساعد اللقاح الروسي سان مارينو أن تصبح أول دولة أوروبية هزمت فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، بأن المفوضية الأوروبية وافقت على الاعتراف بشهادات التلقيح التي تم إصدارها في جمهورية سان مارينو، غير أن ذلك لا يعني أن الاتحاد الأوروبي بدأ يعترف أوتوماتيكيا باللقاح الروسي في أراضيه.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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