الثلاثاء 10-08-2021
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الثلاثاء، 10-08-2021 07:02 م

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مارس

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات صحية أن بريطانيا سجلت اليوم الثلاثاء 146 وفاة جديدة بكوفيد-19، وذلك في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ 12 مارس الماضي.

وانخفض عدد حالات الإصابة المسجلة اليوم الثلاثاء إلى 23510 حالات من 25161 حالة أمس الاثنين.

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وتلقى ما مجموعه 47.06 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 8 أغسطس، وتلقى 39.55 مليون شخص جرعتي اللقاح.


وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 6117540، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 130503.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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