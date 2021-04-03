بريطانيا تسجّل 10 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 3423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 4 ملايين و357091 إصابة.

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وقالت الوزارة في بيان إن وفيات بالفيروس انخفضت إلى 10 حالات ليصل العدد الإجمالي إلى 126826 وفاة في عموم بريطانيا.

المصدر : بترا

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