بريطانيا تسجّل 10 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 3423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 4 ملايين و357091 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان إن وفيات بالفيروس انخفضت إلى 10 حالات ليصل العدد الإجمالي إلى 126826 وفاة في عموم بريطانيا.
المصدر : بترا
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