الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 07:24 م

بريطانيا تسجل 44.9 ألف إصابة و145 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، 44.9 ألف إصابة و145 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 44932، مقارنة مع 45066 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 8.361 مليون حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 145 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 154 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 138379 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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