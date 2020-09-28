الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

بريطانيا تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن

تسجيل 62 وفاة جديدة بكورونا في العراق و29 بالسعودية

44 وفاة بكورونا في المغرب و5 بالجزائر

تسجيل 7 اصابات كورونا جديدة في الكرك

الملك وولي عهد أبوظبي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

إغلاق المبنى الرئيسي لبلدية معدي الجديدة 48 ساعة

إغلاق محكمة المفرق بعد تسجيل 6 إصابات كورونا

رئيس الوزراء يرعى توقيع أربع اتفاقيات زراعية

إصابة طالب بمدرسة خاصة في عمّان بكورونا

الأردن يدعو إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا




الإثنين، 28-09-2020 10:56 م

بريطانيا تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن

ffffffff


الوكيل الاخباري - قالت صحيفة Times إن الحكومة البريطانية تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن للتصدي لموجة ثانية من مرض كوفيد-19
اضافة اعلان

وأضاف التقرير أنه بموجب إجراءات العزل الجديدة التي يجري بحثها ستصدر أوامر بإغلاق جميع الحانات والمطاعم لمدة أسبوعين بشكل مبدئي

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أي إغلاق عام جديد سيهدد الوظائف وأرزاق الناس والتواصل بين البشر

وأضاف التقرير أنه سيتم أيضا منع الأسر إلى أجل غير مسمى من الالتقاء ببعضها في أي مكان مغلق لم تكن فيه بالفعل بموجب الأمر

هذا وفرضت بريطانيا في الأسبوع الماضي تدابير جديدة ألزمت الناس بالعمل من المنزل كلما أمكن وأمرت المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرا لمواجهة موجة ثانية سريعة الانتشار من كوفيد-19 مع فرض قيود جديدة قد تستمر ستة أشهر

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إنه سيتم السماح باستمرار فتح المدارس والمتاجر إضافة إلى المصانع والمكاتب التي لا يمكن لموظفيها العمل من المنزل

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

تسجيل 62 وفاة جديدة بكورونا في العراق و29 بالسعودية

كورونا-في-قطر

44 وفاة بكورونا في المغرب و5 بالجزائر

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

توضيح حكومي حول إقامة مقبرة لجميع المتوفين بكورونا

1601305711762

بريطانيا تستعد لعزل اجتماعي للتصدي لموجة كورونا الثانية

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

قطر: 227 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-في-قطر

عُمان: 15 وفاة و607 إصابات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
1601305711762

بريطانيا تستعد لعزل اجتماعي للتصدي لموجة كورونا الثانية

كورونا

إجراءات صارمة في اسكتلندا لمكافحة كورونا

نذير

لجنة الاوبئة : الحكومة لا تأخذ بتوصياتنا كاملة

5

بريطانيا: 37 وفاة و 4926 إصابة جديدة بكورونا

1_86

مخاوف من تضاعف اصابات كورونا في بريطانيا

a

بريطانيا: 11 وفاة و 4368 إصابة جديدة بكورونا