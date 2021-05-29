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السبت، 29-05-2021 06:23 م

بشرى.. العلم يتوصل لأجسام نانوية قد تكون فعالة ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - في أول اختبار للأجسام النانوية التي تشبه الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، إلا أنها أصغر حجماً، وأكثر استقراراً وأرخص في الإنتاج، أظهر باحثون من كلية الطب بجامعة "بيتسبرغ" الأميركية أن الأجسام النانوية القابلة للاستنشاق التي تستهدف بروتين "سبايك" الخاص بفيروس كورونا المستجد، يمكن أن تمنع وتعالج حالة المرض الحادّ.
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في تفاصيل الدراسة التي نشرت في دورية "ساينس أدفانسيس"، وأجريت على حيوان الهامستر، أثبت الباحثون أن الجرعات المنخفضة من الجسم النانوي الهوائي المسمى Nanobody - 21 «PiN - 21»، الذي يمكن استنشاقه يحمي الهامستر من فقدان الوزن الدراماتيكي المرتبط عادة بعدوى الفيروس الشديدة ويقلل من عدد جزيئات الفيروس المعدية في تجاويف الأنف والحلق والرئتين بمليون مرة، مقارنة بالعلاج الوهمي الذي يستخدم جسم نانوي لا يبطل تأثير الفيروس.

وأوضحت أنه وباستخدام علاج الاستنشاق الذي يمكن إعطاؤه مباشرة إلى موقع الإصابة في الجهاز التنفسي والرئتين، يمكننا جعل العلاجات أكثر كفاءة، لافتة إلى أن الأمل كبير خصوصاً بعد أكد الجسم النانوي (PiN - 21) أنه يمكن أن يكون وقائياً للغاية ضد الأمراض الشديدة، ويمكن أن يمنع انتقال الفيروس من إنسان لآخر.

 




 

 


 

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