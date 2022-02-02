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الأربعاء، 02-02-2022 10:02 ص

بوبوفا: حوالي 80٪ من حالات كوفيد في موسكو تعود إلى متحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري- قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور" آنا بوبوفا إن حوالي 80٪ من حالات كوفيد في موسكو وبطرسبورغ تعود إلى متحور "أوميكرون".

وأضافت بوبوفا: "إذا تحدثنا عن أوميكرون، الذي يتميز بدرجة عالية من العدوى، ويعتبر الأكثر عدوى من بين جميع فيروسات كورونا المعروفة اليوم، فإنه بالطبع ينتشر بسرعة كبيرة في المدن الكبرى - موسكو، وبطرسبورغ. نحن نرى اليوم أن حوالي 80٪ من جميع الفيروسات التي تم تحديدها لدى المصابين بفيروس كورونا، فيروسات كورونا هي من متحور أوميكرون. لقد غزا هذا المتحور أراضينا فعلا".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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