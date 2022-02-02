بوبوفا: حوالي 80٪ من حالات كوفيد في موسكو تعود إلى متحور أوميكرون

الوكيل الاخباري- قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور" آنا بوبوفا إن حوالي 80٪ من حالات كوفيد في موسكو وبطرسبورغ تعود إلى متحور "أوميكرون".
وأضافت بوبوفا: "إذا تحدثنا عن أوميكرون، الذي يتميز بدرجة عالية من العدوى، ويعتبر الأكثر عدوى من بين جميع فيروسات كورونا المعروفة اليوم، فإنه بالطبع ينتشر بسرعة كبيرة في المدن الكبرى - موسكو، وبطرسبورغ. نحن نرى اليوم أن حوالي 80٪ من جميع الفيروسات التي تم تحديدها لدى المصابين بفيروس كورونا، فيروسات كورونا هي من متحور أوميكرون. لقد غزا هذا المتحور أراضينا فعلا".