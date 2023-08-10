بيانات منظمة الصحة العالمية تفتقر للتحديث بشأن وفيات كورونا

الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إنها ليس لديها حالياً إحصاءات عن الوفيات نتيجة وباء كوفيد- 19 في أنحاء العالم.



وذكرت ماريا فان كيرخوف، الخبيرة في فيروس كورونا لدى منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، "ما لا نستطيع عمله الآن هو تزويدكم بإحصاء دقيق للعدد المحدد للوفيات التي يتسبب بها كوفيد- 19".

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وتدهور وضع البيانات في يوليو (تموز)، ولم تقدم سوى ربع دول العالم بيانات للمنظمة عن أعداد الوفيات. وقدمت 11% فقط من الدول بيانات بشأن الحالات الخطيرة.



إذ أن منظمة الصحة العالمية حدثت سلالة "إي جي. 5" لتضمها إلى فئة "سلالات فيروسية ذات أهمية" يوم الأربعاء.

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