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السبت، 26-06-2021 03:13 م

تايوان: أول حالة عدوى بالسلالة المتحورة 'دلتا'

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الوكيل الإخباري- سجلت تايوان، اليوم السبت، أول حالة عدوى بالسلالة المتحورة "دلتا" سريعة الانتشار، وشددت القيود بمنطقة في الجنوب انتقلت فيها العدوى.

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وقال وزير الصحة التايواني، تشن شيه تشونغ، إن الفحوص أثبتت إصابة 6 في مقاطعة بينغتونغ بسلالة "دلتا"، من بينهم 2 عادا هذا الشهر من بيرو ويشتبه بأنهما نقلا العدوى من هناك.

 

وتجري الحكومة التايوانية فحوصات جماعية في المنطقة التي ظهرت فيها الحالات الجديدة، وتضع في الحجر الصحي كل من يشتبه بمخالطته المصابين، وقال تشين إنه تقرر إغلاق المتاجر الكبرى والمطاعم وأسواق اللحوم والأسماك والسلع الغذائية القابلة للتلف لمدة 3 أيام.


وسجلت تايوان من قبل 5 حالات إصابة بـ "دلتا"، وكانت جميعها واردة من الخارج.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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