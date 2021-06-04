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الجمعة، 04-06-2021 03:31 م

تحديد موعد محتمل لفتح باب سياحة اللقاحات في روسيا

روو
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، أن روسيا يمكن أن تفتح أبوابها في شهر يوليو لسياحة اللقاحات.

وقال ديميترييف خلال إحدى جلسات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نعتقد أن روسيا يمكن أن تفتح في يوليو لسياحة التطعيمات".

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وعقب على ملاحظة لأحد الصحيفيين مفادها أن العديد من المشاهير في العالم يأتون إلى روسيا لتلقي التطعيم ضد كورونا قائلا: "لو شكلنا ناديا من المشاهير الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك V، فسيكون ناديا قويا للغاية. ربما يكون أحد أقوى الأندية في العالم. هناك أيضا نادي بلدربيرغ (عبارة عن مؤتمر سنوي تأسس عام 1954 لتعزيز الحوار بين أوروبا وأمريكيا الشمالية)، والذي يعتبر مؤثرا للغاية، لكن بالنسبة للتأثير نادينا للمطعمين بسبوتنيك أكثر قوة. مراعاة للخصوصية لا يمكننا الكشف عن هذا الأمر".

 

وكانت أنباء أفادت في وقت سابق بأن جمهورية سان مارينو أطلقت حملة للسائحين الراغبين في التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في 17 مايو.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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