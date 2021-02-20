تحذير مهم بشأن اللقاح الروسي الثالث ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - كشفت التعليمات الطبية المنشورة على علبة اللقاح الروسي " كوفيفاك" ضد فيروس كورونا المستجد أنه يمنع خلط محتوى الجرعة باللقاحات الأخرى وتناولها، وذلك بسبب نقص المعلومات بشأن المضاعفات الناتجة عن ذلك.

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وذكرت التعليمات أنه "بسبب غياب الدراسات والاختبارات الإضافية بشأن عمليات الدمج بين لقاح " كوفيفاك" واللقاحات الأخرى يطلب عدم الخلط أو الدمج بين المحتويات للابتعاد عن المضاعفات السلبية المحتملة".



وأضافت التعليمات أنه لا توجد معلومات عن القابلية المحتملة لخلط اللقاحات.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، صباح اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

المصدر - سبوتنك



