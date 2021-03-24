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الأربعاء، 24-03-2021 07:03 م

ارتفاع ملموس للوفيات

تركيا.. حصيلة قياسية لإصابات كورونا الجديدة في 2021

تركيا
العلم التركي


الوكيل الإخباري - سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" منذ بداية العام 2021 مع رصد ارتفاع ملموس لعدد الوفيات اليومية.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29762، ليصل إلى مستوى 3091282 حالة.


وتشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية في تركيا منذ بداية عام 2021 الحالي في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في وقت سابق من مارس، وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 21 مارس 20428 حالة، وفي 22 مارس 22216، وفي 23 مارس 26182.


وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 30316 شخصا بعد تسجيل 146 حالة جديدة.


ويمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الوفيات الجديدة في 2021 بعد أن بلغ يوم 21 مارس 102، وفي 22 مارس 117، وفي 23 مارس 138.

 

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 17761 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2881643 شخصا.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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