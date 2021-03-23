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الثلاثاء، 23-03-2021 08:15 م

551 وفاة جديدة

إيطاليا تسجل ارتفاعا كبيرا في وفيات كورونا

ايطاليا
شوارع العاصمة الإيطالية روما في زمن جائحة فيروس كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 18765 إصابة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" مع رصد 551 وفاة جديدة ناجمة عن المرض في ارتفاع كبير لهذا المؤشر.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18765 ليصل العدد العام إلى مستوى 3419616 حالة، بينها 560654 نشطة.

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ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 19 مارس 25735 حالة، وفي 20 مارس 23832، وفي 21 مارس 20159، وفي 22 مارس 13846.

 

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 551 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 105879 شخصا.

 

وتشير إحصائية اليوم إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا، حيث سبق أن بلغ يوم 19 مارس 386 حالة، وفي 20 مارس 300، وفي 21 مارس 300، وفي 22 مارس 386.


كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 2753083 شخصا بعد رصد 20601 حالة شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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