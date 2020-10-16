تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي للصين خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان



وقالت اللجنة الصحية الوطنية الصينية، انه وحتى نهاية يوم امس الخميس، تم تسجيل 3084 اصابة وافدة مصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بينها 2844 إصابة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و240 لا تزال تتلقى العلاج، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.



واضافت اللجنة الى أن اجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بلغت 85646 إصابة، تعافى منها 80759 مريضاً، وبلغ عدد الوفيات 4634.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





