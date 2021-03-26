تشيلي تغلق عاصمتها و17 بلدية أخرى بالكامل بسبب كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات التشيلية عن إغلاق كامل للعاصمة، سانتياغو، و17 بلدية أخرى، ابتداءً من الساعة الخامسة من صباح غد السبت.

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ونقلت صحيفة "البيان"، صباح اليوم الجمعة، عن كاثرين مارتورل، نائب وزير الداخلية في تشيلي، أن منطقة العاصمة سانتياغو، علاوة على 17 بلدية أخرى، ستشهد حالة إغلاق كامل ابتداءً من السابع والعشرين من مارس/آذار، غدا السبت، وتحديدا، في الساعة الـ 5 صباحا.

وأفادت بأن سبع بلديات ستعود إلى فرض الحجر الصحي في عطلة نهاية الأسبوع، فيما ستخفف ثلاث بلديات أخرى بعض القيود كجزء من خطة الطوارئ الصحية العامة للحكومة التشيلية.



وجاءت عملية الإغلاق في تشيلي على خلفية رصد معهد الصحة العامة، السلالات، التي ظهرت في المملكة المتحدة والبرازيل، داخل البلاد، الأمر الذي دفعها إلى تشديد الإجراءات على المسافرين من الدول الأخرى.



وفي السياق نفسه، قامت تشيلي بتطعيم 6 ملايين و99 ألف و408 أشخاص بجرعة واحدة، و3 ملايين و166 ألفا و96 شخصا بجرعتين.



سبوتنيك

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