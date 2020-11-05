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الخميس، 05-11-2020 11:14 ص

تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر

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الوكيل الإخباري - مع ترقب العالم موعد ظهور اللقاح الذي سيضع حدا للوباء المستمر في حصاده في مختلف البلدان، مسجلاً موجات ثانية وثالثة في العديد منها، ألمح أندرو بولارد المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة لقاح كوفيد 19 التي تجريها جامعة أوكسفورد البريطانية بالاشتراك مع شركة AstraZeneca البريطانية- السويدية الأربعاء، إلى احتمال ولو ضئيلا بأن يطرح اللقاح قبل نهاية ديسمبر.

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كما أشار في تصريحات صحافية إلى أن النتائج النهائية لتجارب اللقاح ستظهر مبدئياً قبل نهاية العام الحالي.

 

وعند سؤاله عن احتمال طرح اللقاح قبل الرابع والعشرين من ديسمبر، قال: "هناك فرصة ضئيلة".

نكسة.. وتوقف سابق


يذكر أن هذا اللقاح كان تعرض لنكسة الشهر الماضي مع وفاة متطوع برازيلي في التجارب السريرية، فيما أكدت الجامعة البريطانية أن اختبار لقاح "أسترازينيكا وأوكسفورد" سيستمر حتى بعد وفاة المتطوع الذي ستحقق بملابساته، فيما اعتبر مراقبون أن وفاته ستشكل نكسة كبرى للقاح لو ثبت فعلا أنها مرتبطة بالتجارب.

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وسبق للتجارب السريرية النهائية على هذا اللقاح أن توقفت مؤقتا أيضا في بداية سبتمبر الماضي، بعد مرض أحد المتطوعين في بريطانيا، ووصفت "أسترازينيكا" الأمر في ذلك الوقت بأنه "إجراء روتيني" يتم في حالة إصابة أي مشترك بأي "مرض غير واضح"، مؤكدة أن تتبع نتائج التجارب يتم عن كثب في جميع أنحاء العالم.
وكانت الآمال كبيرة بأن يكون هذا اللقاح هو أول ما يتم طرحه في السوق من لقاحات، بعد نجاح اختبار كل من المرحلة الأولى والثانية، فيما شارك في الانتقال إلى المرحلة 3 حوالي 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

 

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