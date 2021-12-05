جنوب افريقيا تدخل الموجة الرابعة من كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا الليلة الماضية، دخول البلاد في الموجة الرابعة من جائحة كورونا رسميا، بسبب الزيادة المستمرة بعدد حالات العدوى بالفيروس.

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وسجل المعهد الوطني للأمراض المعدية 16366 اصابة جديدة بعد إجراء 68703 فحوصات أمس السبت، ويشكل هذا العدد 8ر23 بالمئة من النتائج الإيجابية، بانخفاض طفيف عن نسبة الحالات الإيجابية ليوم الجمعة، التي بلغت 3ر24 بالمئة.



ونقلت شبكة "إي إن سي إيه" الإخبارية المحلية عن الباحث في مركز البحث العلمي والصناعي،رضوان سليمان، "أن عدد الفحوص لا يمكن اعتباره سببا للزيادة السريعة بحالات العدوى"،مضيفا "إذا تمكنا من فحص المزيد من الأشخاص، فسيتم تسجيل معدل إصابات أعلى".



من جهته، قال وكيل وزارة الصحة سيبونجيسيني دلومو، إن البلاد دخلت الموجة الرابعة من الجائحة، وأظهر معدل نقل المصابين بالفيروس إلى المستشفى الأسبوع الماضي أن 2 بالمئة فقط من الحالات كانت بين أشخاص تم تلقيحهم.

بترا