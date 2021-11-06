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السبت، 06-11-2021 08:49 ص

الولايات المتحدة تسجل أول إصابة للضباع بفيروس كورونا في العالم

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الوكيل الاخباري- قالت حديقة الحيوان في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، إن اثنين من الضباع فيها أصيبا بفيروس كورونا، ويفترض أنهما أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم لدى هذه الحيوانات.

وأضافت حديقة الحيوانات، في بيان نشرته على تويتر: "نؤكد اليوم أن الاختبار يثبت إصابة اثنين من الضباع لدينا - نجوزي (22 عاما) وكيبو (23 عاما) بالفيروس المسبب لكوفيد -19".

وأشار البيان إلى أنه، تم تأكيد إصابة هذين الحيوانين في مختبر التشخيص البيطري بجامعة كولورادو، وكذلك في مختبر الخدمات البيطرية الوطنية بوزارة الزراعة الأمريكية.

وأكدت حديقة الحيوان، أن الضبعين المذكورين أعلاه، أصبحا على الأغلب أول ضباع في العالم مصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل مؤكد.

ووفقا لموظفي حديقة الحيوان، ظهرت لدى الضبعين بعض أعراض المرض، مثل الخمول الخفيف وإفرازات في الأنف والسعال المتقطع.

وبحسب البيان، وبخلاف ذلك، يبقى الضبعان بصحة جيدة ومن المتوقع أن يتماثلا للشفاء التام.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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