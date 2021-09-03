الجمعة 03-09-2021
الوكيل الاخباري

الصحة توضح حول شروط تثبيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا

فاعليات كركية: الجلوة العشائرية تهجير قسري

وفاتان و6 إصابات بحريق منزل في جرش

تصريحات هامة من وزير التربية والتعليم

وفيات الجمعة 3-9-2021

مبادرات تعليمية وأعمال صيانة في مدارس معان

مندوبا عن الملك وزير الصحة يفتتح مؤتمر زراعة الأعضاء

التربية لـ الوكيل : الدوام الوجاهي بكامل الطاقة الاستيعابية في المدارس الأحد

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة في المملكة

أزمة المياه في الأردن تتفاقم

الجمعة، 03-09-2021 11:54 ص

دراسة بريطانية: التطعيم الكامل يحد من الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد

لقاح


الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن، إلى أن التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 لا يحد من الإصابة به فحسب، وإنما من تحوّل تلك الإصابة إلى كوفيد طويل الأمد.

اضافة اعلان


وحسب هيئة (بي بي سي)، أظهرت نتائج الدراسة، تراجعاً بنحو 50 بالمئة في استمرار أعراض كورونا لأكثر من أربعة أسابيع بين أشخاص أصيبوا بالفيروس رغم تناولهم جرعتين من اللقاح.


وأضافت أن معظم المصابين بكورونا يتعافون في غضون أربعة أسابيع، لكن البعض تستمر معه الأعراض شهورا بعد الإصابة الأولية بالعدوى، فيما يعرف أحيانا باسم كوفيد طويل الأمد.


ويقول الباحثون، في الدراسة التي نشرتها دورية ذا لانسيت الطبية، إن أخذ اللقاحات أثبت فعاليةً واضحة في الحيلولة دون تدهور حالة المصابين، غير أن أثر اللقاحات على طول أمد الإصابة لم يتأكد بنفس الدرجة.


وأوصت كلير ستيفز، قائدة الفريق البحثي، بحصول كبار السن المعرضين للإصابة أكثر من غيرهم على جرعات داعمة من اللقاح .


وأشارت الهيئة الى أن 78.9 بالمئة حتى الآن تلقوا اللقاح كاملا بجرعتيه ضد كوفيد في المملكة المتحدة.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
استرا

المفوضية الأوروبية استرازينيكا يتفقان على عودة إمدادات لقاح كورونا

روسيا كورونا

الهند الثالثة عالميا في قائمة الوفيات بسبب كورونا

6131713c3513f

12 وفاة و303 إصابات جديدة بالفيروس في مصر

6131704eb65a0

764 وفاة و26280 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

61309837423604454151663e

كم استثمرت روسيا في لقاح "سبوتنيك V"؟

1-1404636

فاوتشي: قد يحتاج الأميركيون لجرعة لقاح ثالثة للتحصين الكامل

أخبار متعلقة
612dadad4c59b76a4824fd0a

العثور على مواد غريبة في لقاح فايزر في اليابان

تطعيم

أطعمة لا ينصح بتناولها قبيل التطعيم ضد كورونا

منظمةةة

الصحة العالمية تتوقع 236 ألف وفاة بكورونا مطلع كانون الأول

612b616f423604319a50673d

اليابان تبحث استخدام أكثر من لقاح لتطعيم الشخص الواحد ضد كورونا

كك

أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟ دراسة من بلد عربي تجيب

6014611742360462145d1068

عقوبات تصل إلى الفصل للموظفين الرافضين للقاح كورونا في تورونتو