الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضا لاعلان النوايا مع الاحتلال

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15-12-2021 11:50 ص

دراسة تكشف مدى فعالية لقاح فايزر ضد أوميكرون!

WhatsApp Image 2021-12-15 at 1.53.55 AM


الوكيل الإخباري-كشف تحليل جديد صدر من جنوب إفريقيا أن جرعتين من لقاح الفيروس التاجي "فايزر-بايونتك" أقل فعالية إلى حد كبير في محاربة متحوّر أوميكرون مقارنة بالسلالات السابقة.

اضافة اعلان


وأصدرت الدراسة، التي نشرتها Discovery Health بالشراكة مع مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء وتشير إلى أن جرعتين من لقاح فايزر فعالتان بنسبة 33٪ فقط ضد العدوى وسط الموجة الحالية التي يهيمن عليها أوميكرون.


وأظهرت الدراسة، مع ذلك، أن اللقاح (باستثناء الحقن التعزيزية) فعال ضد عدوى "كوفيد" الخطيرة بشكل عام، قائلة إنه يوفر حماية بنسبة 70٪ ضد "المضاعفات الشديدة" من الفيروس التي تتطلب دخول المستشفى. ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الحماية أقل من رقم أعلى بكثير بنسبة 93٪ عثر عليه خلال الموجة السابقة من حالات متحوّر دلتا.

 

وقال الدكتور رايان نوك، الرئيس التنفيذي لـDiscovery: "حددت المراقبة الجينية الرائعة من قبل شبكة المراقبة الجينومية في جنوب إفريقيا أن عدوى أوميكرون مسؤولة عن أكثر من 90٪ من الإصابات الجديدة في جنوب إفريقيا، وحلت محل متحوّر دلتا السائد سابقا". وأضاف أن موجة أوميكرون الحالية "لها مسار أكثر حدة من الإصابات الجديدة واختبار معدلات إيجابية".


ونظرت الدراسة في أكثر من 211000 حالة إيجابية لـ "كوفيد-19" في جنوب إفريقيا، حيث طُعّم 41٪ من أولئك الذين قدموا نتائج الاختبار بشكل كامل بجرعتين من فايزر. وتبين أن زهاء 78000 من الاختبارات الإيجابية كانت لمتحوّر أوميكرون، والذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا ولكنه اكتُشف منذ ذلك الحين في بلدان متعددة.


وما يزال هناك القليل جدا من المعلومات عن المتحوّر. وسحب كل هذه الحالات من الأسابيع الثلاثة الأولى (من 15 نوفمبر حتى 7 ديسمبر) في جنوب إفريقيا بعد اكتشاف المتحوّر الجديد.


ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بـ "كوفيد-19" معرضون لخطر "أعلى بكثير" للإصابة مرة أخرى بمتحوّر أوميكرون مقارنة بالسلالات الأخرى المعروفة.


وحذر مسؤولو الصحة المشاركون في البحث من أن النتائج أولية، حيث ما يزال هناك الكثير لاكتشافه حول كل من "كوفيد-19" وأوميكرون.
ومنذ اكتشاف أوميكرون، شهدت جنوب إفريقيا ارتفاعا طفيفا في حالات "كوفيد"، حيث ارتفع متوسطها المتداول لمدة سبعة أيام من حوالي ثماني حالات جديدة لكل 100000 شخص في أواخر نوفمبر إلى حوالي 34 حالة جديدة لكل 100000 شخص في 13 ديسمبر.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7777

لماذا يستمر فيروس كورونا بإظهار متحورات جديدة ؟

TSAcovidtravel

حظر السفر يخلق شعوراً زائفاً بالأمان.. أوميكرون يضرب 77 دولة

pic

أوميكرون قد يصبح سلالة مهيمنة في منتصف يناير !

اوميكرون

علماء يكتشفون سر أوميكرون.. يتكاثر 70 مرة أسرع من دلتا

thumbs_b_c_5975e19b3b4c9496cb31bccbd253076c

رواندا تسجل 6 إصابات بمتحور أوميكرون

thumbs_b_c_3b2067c7408be74c3b78492fbc82e5f0

دراسة.. ما العلاقة بين مكافحة أوميكرون والجرعة المعززة ؟

أخبار متعلقة
فايزر 2

بإجراء عاجل.. لقاح فايزر يدخل على خط مواجهة أوميكرون

3f66c3f8-a45c-44e5-8f91-87de5fc8bb15

جنوب إفريقيا: اللقاح لا يزال يحمي من الأعراض الحادة لأوميكرون

381354822_0-6

ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح

is_it_safe_to_fly_header_image_khkjlc

قنبلة موقوتة.. قصة طائرتين ساهمتا بنشر أوميكرون

ش

شركات الأدوية تكشف استعداداتها لمجابهة متحور أوميكرون

بيييي

فايزر و بيونتيك: يمكننا إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون خلال 100 يوم