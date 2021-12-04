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السبت، 04-12-2021 08:04 ص

بإجراء عاجل.. لقاح فايزر يدخل على خط مواجهة أوميكرون

فايزر 2


الوكيل الإخباري - قال رئيس شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين، الجمعة، إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد "أوميكرون".

وأضاف أيضا أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات.

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وأنتجت بيونتيك بالتعاون مع فايزر أحد أوائل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لقاح فايزر.


وتابع: "هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة المُطعمين. نتوقع أن المصابين الذين تلقوا التطعيم سيتمتعون بالحماية من الأعراض الشديدة للمرض".
وأشار إلى أن تحورات الفيروس تعني أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية، كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية.


وخلصت أول دراسة علمية على المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" إلى أن لديه قدرة كبيرة على التملص من المناعة البشرية، مقارنة بالسلالات السابقة من الفيروس.


وتشير نتائج الدراسة، التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ليل الخميس الجمعة، أن المتحور "أوميكرون" يمكن أن يتسبب في موجة كبيرة من العدوى، حتى لدى السكان الذين لديهم مستوى عال من الأجسام المضادة.


وقال الباحثون في المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا إنه لا تزال هناك أسئلة بحاجة إلى إجابات، من قبيل "قدرة المتحور على مراوغة المناعة التي تعطيها اللقاحات الحالية، والآثار المحتملة لتراجع المناعة في مواجهة العدوى وخاصة الإصابة الشديدة أو الوفاة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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