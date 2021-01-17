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الأحد، 17-01-2021 12:34 م

دراسة جديدة: درجة حرارة محددة قادرة على قتل كورونا في دقائق

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الوكيل الاخباري - تزعم دراسة جديدة أن هناك درجة حرارة محددة كفيلة لقتل فيروس كورونا المستجد في دقائق.

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وبحسب الدراسة المنشورة من جامعة سانت توماس في ولاية مينيسوتا الأمريكية ونشرت في دورية "Wiley Public Health Emergency Collection"، فقد "اكتسبت أهمية نظافة المنسوجات معنى جديدا خلال الوباء، إذ أصبح ارتداء الكمامة من أسس الحياة اليومية".

 

وبينما يشير معدو الدراسة إلى أن "فيروسات "سارس-كوفيد-2" التي تأتي على المنسوجات ستموت بشكل طبيعي مع مرور الوقت، فإن مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك نوع المادة نفسها والرطوبة الكلية يمكن أن تغير بشكل كبير من الوقت المطلوب لموت الفيروس".

كما أشاروا إلى أنه "إضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أن يكون لحلول التعقيم تأثيرات مختلفة على أنواع مختلفة من المواد، مما قد يقلل من فعالية الفيروس بمرور الوقت".


وكتب مؤلفو الدراسة: "بعض أنواع الملابس على سبيل المثال قادرة جدا على الاحتفاظ بالرطوبة، وبالتالي فإن هذا يؤثر على بقاء الفيروس الموجود فيها، وهناك إجماع عام على أن الفيروسات يمكنها البقاء على قيد الحياة لبضعة أيام في الملابس، ومن المعقول أن نتوقع فترة بقاء مماثلة للفيروسات الموجودة على أقنعة الوجه الواقية".


وبعد أن اختبروا مجموعة واسعة من مستويات درجات الحرارة لفترات زمنية متفاوتة، تمكن باحثو الدراسة الحديثة من معرفة بالضبط نطاقات درجات الحرارة التي كانت قادرة على تعطيل (كوفيد-19) بشكل فعال.


وكتبوا أنه "نظرا لخطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فإننا نقترح الحصول على عامل أمان معقول عن طريق زيادة درجات الحرارة المدرجة بـ(18 درجة فهرنهايت).


لكن نوه البحاثون في نتائج دراستهم أيضا إلى حقيقة أن استخدام الحرارة كأداة تعقيم في المنزل قد لا يكون بالسهولة التي قد يعتقدها المرء.

 

سبوتنيك

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