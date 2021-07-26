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الإثنين، 26-07-2021 06:17 م

دراسة هامة بشأن التطعيم المزدوج بأسترازينيكا وفايزر

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 الوكيل الاخباري  - أثبتت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن التطعيم المزدوج بجرعة من لقاح أسترازينيكا وجرعة من لقاح فايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة لفيروس كورونا في الجسم ست مرات مقارنةً بجرعتين من أسترازينيكا فقط.اضافة اعلان


وأوضحت الدراسة أن كميات الأجسام المضادة التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت تطعيماً مزدوجاً تشابهت مع الكميات التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت جرعتين من لقاح فايزر، وفق “العربية نت”.

وكانت دراسة بريطانية أظهرت الشهر الماضي نتائج مماثلة، وتؤيد هذه البيانات قرار عدة دول تقديم بدائل للقاح أسترازينيكا في الجرعة الثانية وذلك بعد ربط هذا اللقاح بحدوث جلطات دموية.

 




 

 


 

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