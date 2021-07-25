الصحة المصرية توفر لقاحي أسترازينيكا وفايزر لأغراض السفر للخارج

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه سيتم توفير اللقاحات المضادة لكورونا "أسترازينيكا" و"فايزر" لأغراض السفر إلى الخارج، على أن يتم توفير كميات من اللقاحين خلال الأيام المقبلة.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، "استمرار تلقي المواطنين للقاح، واستمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات، بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية".



وأوضحت، أنه يجري التوسع في الفئات المستحقة للقاح، وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن "مصر من أوائل الدول فى القارة الإفريقية التى بدأت في تصنيع لقاح فيروس كورونا، في ظل محدودية الإنتاج العالمي".

المصدر: روسيا اليوم