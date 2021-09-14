الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية والتعليم النيابية تطلع على خطط وبرامج المركز الوطني لتطوير المناهج

وفاة طفلة بسبب "انفجار الزائدة" يشعل غضباً أردنياً

محافظ العاصمة يفرج عن 162 موقوفا ادارياً

ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة 16.8%

%92.8 نسبة المعلمين والإداريين الذين تلقوا لقاح كورونا

33 % من الأردنيين يفضلون تحويل الطلبة إلى التعليم عن بُعد

اطلاق نار واصابات في سطو مسلح على بنك على طريق المطار

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد

تمديد موعد تقديم طلبات القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية الأجنبية

كريشان يكرم الواصلين لمرحلة المقابلة الشخصية بجائزة الموظف المثالي

الثلاثاء، 14-09-2021 01:51 م

دراسة هندية تظهر تراجعا كبيرا في الأجسام المضادة لكورونا

413


الوكيل الاخباري- أظهرت دراسة شملت 614 من العاملين بالقطاع الطبي في الهند، الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا كاملا، نقصا كبيرا في الأجسام المضادة لمرض كورونا لديهم في غضون 4 أشهر من تلقي الجرعة الأولى.

ويمكن أن تساعد نتائج الدراسة الحكومة الهندية، على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن تعطي جرعة تنشيطية من اللقاحات كما فعلت بعض الدول الغربية.

ولا يعني تراجع الأجسام المضادة بالضرورة أن الشخص لم تعد لديه القدرة على مقاومة المرض، إذ إن خلايا الذاكرة في الجسم ما زال بإمكانها التدخل لتوفير حماية كبيرة، وفقا لما ذكره مدير المعهد الحكومي الذي أجرى الدراسة.

اضافة اعلان

 

وقال سانجاميترا باتي، مدير مركز أبحاث الطب الإقليمي الواقع في مدينة بوبانسوار في شرق البلاد، اليوم الثلاثاء ”بعد 6 أشهر يمكننا أن نبلغكم بوضوح أكبر ما إذا كانت هناك حاجة لجرعات تنشيطية ومتى يمكن أن تعطى“.

وكان باحثون بريطانيون قالوا الشهر الماضي، إن الحماية التي توفرها جرعتان من لقاحات فايزر-بيونتك، وأسترازينيكا، تبدأ في التراجع خلال 6 أشهر.

 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-04-19T135133Z_1164659133_RC21ZM9KTY8Z_RTRMADP_3_USA-BIDEN-CLIMATE-KREMLIN

بوتين يدخل العزل الذاتي لإصابة محيطين به بكورونا

614084114c59b7474a4534b6

الصين في مواجهة بؤرة جديدة لكورونا بين تلاميذ المدارس

روسيا 2

روسيا : 17,8 ألف إصابة و781 وفاة خلال يوم بكورونا

613795764c59b77e481b7da9

ما شكل الموجة الرابعة لجائحة كوفيد-19؟

كورونا متحور

دراسة تكشف العواقب الأكثر شيوعا بعد الإصابة بكورونا

613feacf4c59b732d7651432

ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر

أخبار متعلقة
هند

الهند تسجل نحو 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

613089a44c59b701b47c0e0a

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا خلال شهرين

d7a781e6b65b00867cda9827bf467045

الهند تسجل حوالي 47 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

6125c9614236044e3c5bddb8

الهند إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع

612328334236046c572731ef

عالميا .. وفيات كورونا 4.4 مليون حالة

بريطانيااا

بريطانيا تسجل 36572 إصابة و113 وفاة جديدة بكورونا