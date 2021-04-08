رئيس وزراء الهند يتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- تلقى رئيس وزراء الهند جرعته الثانية من لقاح "كوفاكسين" المضاد لكورونا، بينما سجلت البلاد اليوم الخميس، رقما قياسيا بإصابات كورونا بلغ 126789 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة عبر "تويتر" إن "التطعيم هو من بين الطرق القليلة المتوفرة لدينا، لهزيمة الفيروس. إذا كنت مؤهلا للحصول على اللقاح، فاحصل عليه قريبا".

يذكر أن مودي تلقى الجرعة الأولى من لقاح "كوفاكسين" المصنع محليا في 1 مارس الماضي.



وبدأت الهند حملة التطعيم في يناير. وحتى الآن، تلقى أكثر من 90 مليون عامل صحي ومواطن تزيد أعمارهم عن 45 عاما جرعة واحدة على الأقل، وتلقى 11 مليونا منهم الجرعتين.

المصدر: روسيااليوم